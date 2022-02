Immerso nel mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Immerso nel mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SOTT ACQUA

Significato/Curiosita : Immerso nel mare

Media del solido immerso. la spinta è indipendente dalla profondità alla quale si trova il corpo. la densità relativa (del corpo immerso nel fluido rispetto...

'gy' ungherese è palatalizzata [d], non una 'g'.) "il pesce vivo nuota sott'acqua" è la traduzione italiana di una frase completa di cui, nelle tre lingue... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con immerso; mare; immerso in preghiera; immerso col pensiero; immerso con la mente; immerso come un pennello; C è quello di mare ; Il tempo per il quale si giura d amare ; Fa soffrire il mal di mare ; È più vasto del mare ; Cerca nelle Definizioni