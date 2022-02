Gli dei con Odino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli dei con Odino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ASI

Significato/Curiosita : Gli dei con odino

Allfather ("padre del tutto"). secondo l'escatologia eddica odino guiderà gli dèi e gli uomini contro le forze del caos nell'ultima battaglia, quando...

Nella mitologia nordica, gli asi (maschile singolare ase, femminile singolare asinia e plurale asinie; in norreno æsir, al singolare ás, áss o anche oss... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

