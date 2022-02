Fungo dannoso per la vite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fungo dannoso per la vite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OIDIO

Significato/Curiosita : Fungo dannoso per la vite

Che promette un maggior grado di stabilità. la disciplina che studia i funghi si chiama micologia. fungo e il latino fungus (da cui fungi) si accostano...

L'oidio, detto anche mal bianco, nebbia o albugine, è una malattia trofica delle piante causata da funghi ascomycota della famiglia delle erysiphaceae... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

Altre definizioni con fungo; dannoso; vite; __ muscaria: fungo velenoso; Sculture femminili che fungo no da colonne; Un fungo commestibile; Filamenti che formano il corpo del fungo ; dannoso alla salute; dannoso al buon nome; Appesantito, reso più dannoso ; dannoso , pernicioso; La madre del vite llino; L acquavite della Giamaica; Divinità greca protettrice della vegetazione e della vite ; Sono pari nella vite ; Cerca nelle Definizioni