Figura retorica con cui si dà un giudizio negando l idea contraria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figura retorica con cui si dà un giudizio negando l idea contraria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LITOTE

Significato/Curiosita : Figura retorica con cui si da un giudizio negando l idea contraria

vedi retorica (disambigua). la retorica è tradizionalmente intesa come l'arte del dire, del parlare, e più specificamente del persuadere con le parole...

Esempio di litote è dire "non mi sento troppo bene", per dire "mi sento male", in questo caso con valore intensivo. un esempio di litote è la definizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

