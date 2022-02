Compagno di Ulisse non trasformato in maiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Compagno di Ulisse non trasformato in maiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EURILOCO

Compagno di ulisse non trasformato in maiale

Evitando così di essere trasformato in un maiale, e dopo aver atteso invano di vedere uscire i compagni tornò da ulisse e lo pregò di fuggire dall'isola....

euriloco, nella mitologia greca, è uno dei compagni (nonché cognato) di ulisse, citato nell'odissea di omero. euriloco era l'amico di letto di ulisse durante... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

