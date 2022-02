Colui che mette per iscritto le sue ultime volontà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colui che mette per iscritto le sue ultime volontà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TESTATARIO

Significato/Curiosita : Colui che mette per iscritto le sue ultime volonta

«colui che è il titolare del ministero petrino deve avere la consapevolezza di essere un uomo fragile e debole - come sono fragili e deboli le sue proprie...

Inquilini sospettabili: anna dell'orso, attrice, moglie del defunto e testataria di una assicurazione di 500 milioni; henry hermann scrittore sceneggiatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 febbraio 2022

