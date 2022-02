Uno storico film sovietico di fantascienza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno storico film sovietico di fantascienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOLARIS

Significato/Curiosita : Uno storico film sovietico di fantascienza

Di aleksej nikolaevic tolstoj, è considerato il primo colossal sovietico di fantascienza. la storia è ambientata nell'anno 1921: le radio del mondo intero...

solaris è un romanzo di fantascienza dello scrittore polacco stanislaw lem, pubblicato nel 1961. tradotto in più di trenta lingue, il romanzo è stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

