Una sigla dell Onu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sigla dell Onu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Una sigla dell onu

Significati, vedi sigla (disambigua). la sigla è la lettera iniziale di una parola o l'insieme delle lettere iniziali delle parole che compongono una denominazione...

Altri significati, vedi fao (disambigua). l'organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in sigla fao (dall'inglese food and...