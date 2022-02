Un tasto come Ctrl e Alt - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tasto come Ctrl e Alt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ESC

Significato/Curiosita : Un tasto come ctrl e alt

Sinistra (ctrl sinistro) si trova sotto il tasto maiuscolo ( shift) di sinistra, e a sinistra del tasto alt di sinistra alt; quello più a destra (ctrl destro)...

esc-eurovision song contest festival musicale internazionale nato nel 1956 a lugano e organizzato annualmente dai membri dell'unione europea di radiodiffusione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Un tasto del registratore; Il tasto d invio; Il tasto del computer con una freccina ad angolo; Lo è una persona che ha il voltasto maco; L associazione che ha come simbolo un cigno verde; Gli insetti come le mosche; Una bevanda come il gin; come il vecchio cinema; Si preme con ctrl ; Il ctrl sulla tastiera del computer ing; Sul PC si preme con il tasto ctrl ; Un tasto come ctrl e Canc;