Taccuini per appunti - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : AGENDE

Significato/Curiosita : Taccuini per appunti

per appunti o disegni. il termine taccuino deriva dall'arabo taquîm, con il significato di «disposizione ordinata», ed era anticamente utilizzato per...

Sono conosciuti anche come agenda 2030, dal nome del documento che porta per titolo trasformare il nostro mondo. l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile...

