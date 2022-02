Lo Stato africano con capitale Li long we - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato africano con capitale Li long we. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MALAWI

Significato/Curiosita : Lo stato africano con capitale li long we

Nazionalismo africano e socialista democratica, la sua ispirazione politica venne influenzata dal marxismo. dal 1942 aderì all'african national congress...

Stai cercando altri significati, vedi malawi (disambigua). coordinate: 13°s 34°e / 13°s 34°e-13; 34 il malawi è uno stato dell'africa orientale; confina... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con stato; africano; capitale; long; È stato spesso ritratto mentre schiaccia Satana; Lo stato con 50 stelle; Rappresenta lo stato ; Donald che è stato il 45 presidente USA; __ Mandela, statista sudafricano ; Stato africano con Freetown; Lo Stato africano con capitale Kampala; Lo Stato africano con Porto Said; La capitale dei Sauditi; Ha per capitale Mascate; Una parte di capitale ; Lo Stato con capitale Lisbona; Gin _, diffuso long drink; Tutt altro che long ; Il reality show più long evo... in breve; Uno è l oolong ; Cerca nelle Definizioni