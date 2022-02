Spande il suo fumo tra le navate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spande il suo fumo tra le navate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INCENSO

Significato/Curiosita : Spande il suo fumo tra le navate

Raccolta della resina incenso stillante dal taglio della corteccia incenso che cola lungo il tronco vecchie colate di incenso il tronco viene picchiettato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con spande; fumo; navate; Puo spendere e spande re; Espande re il proprio raggio di azione; In alcuni cellulari si può espande re con una microSD; Dilatare, espande re; Leggera traccia di fumo ; Pungente come il fumo di legna; In chiesa è facile sentire il suo profumo ; Gli avana finiscono in fumo ; Spazio della chiesa fra le navate e l abside; In fondo alle navate centrali; Possono avere navate , transetto e abside; Sono in fondo alle navate centrali; Cerca nelle Definizioni