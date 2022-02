La situazione senza via d uscita nel bridge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La situazione senza via d uscita nel bridge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SQUEEZE

Significato/Curiosita : La situazione senza via d uscita nel bridge

(ending) cordon breakthrough (m15 bridge) history of the goat bills (m2 bridge) the lone wolf of pathos (m5-t1) m4 bridge-1 bridge-2t4 m12 hamm.org a hamm.org...

squeeze out è un termine inglese con il quale si indica un istituto giuridico che attribuisce sotto particolari condizioni il diritto di acquisto sulle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con situazione; senza; uscita; bridge; Il lato negativo di una situazione presa in esame; Procedimento che riporta un computer alla sua situazione iniziale; Quello della situazione è un vero disastro; Visualizza la situazione atmosferica indicando le alte e le basse pressioni; Jim... senza cuore; Dama senza pari; Censito senza esito; Mostro... senza fondamento; Ci precedono nell uscita ; La suscita una buona barzelletta; L uscita dei dati dall elaboratore; Una violenta fuoruscita di liquido; Una voce del bridge ; La briscola nel bridge ; Film: Il _ di bridge t Jones; Ottima mano al bridge ; Cerca nelle Definizioni