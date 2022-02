È simile all onice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È simile all onice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AGATA

Significato/Curiosita : E simile all onice

simile al calcedonio (ma non al quarzo, che è cristallino), che si trova in brasile, messico, e altri luoghi; e l'onice calcarea, anche detta "onice alabastrite"...

sant'agata (229 / 235 – catania, 5 febbraio 251) è stata, secondo la tradizione...

