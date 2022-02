Serve per certi barattoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per certi barattoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : APRISCATOLE

Significato/Curiosita : Serve per certi barattoli

Utilizzata per produrre tubi di grosso diametro di lamierino, quali quelli per le canne fumarie, per i pluviali delle grondaie e per i barattoli per l’industria...

il primo apriscatole elettrico apparve nel 1931. ^ apriscàtole in vocabolario, su treccani.it. url consultato il 3/11/2014. ^ apriscatole, su amando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con serve; certi; barattoli; Le riserve di Fort Knox; serve per l illuminazione stradale; Si serve con mostarda e sottaceti; serve al cuoco per saltare; _ à la bourguignonne: nel menu di certi restaurant; Li spennano certi imbroglioni; Il fastidioso sfarfallamento di certi video; certi filano e altri no; Si fa girare sui barattoli di pelati; Alimentari... in barattoli ; Si fa girare su certi barattoli ; Materia prima per barattoli ; Cerca nelle Definizioni