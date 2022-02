Separa la frizione dall acceleratore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Separa la frizione dall acceleratore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FRENO

Significato/Curiosita : Separa la frizione dall acceleratore

Portaoggetti. la parte inferiore funge da ancoraggio o supporto per i comandi a pedale (acceleratore, frizione e freno) e per il piantone dello sterzo. per la sua...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi freno (disambigua). il freno è un dispositivo utilizzato per rallentare o bloccare il movimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con separa; frizione; dall; acceleratore; separa no la beauty farm; separa la Francia dall Inghilterra; Coppia di vocali da pronunciare separa tamente; Le basse pareti che separa no i cavalli nelle scuderie; I cuscinetti antifrizione delle bielle; Tra frizione e acceleratore; Il sinistro è la frizione ; Che proviene dall esterno di un organismo; Si estrae dall ilmenite; È sferzata dall a bora; Il petrolio a dall as; Si regola con l acceleratore ; Si dà con l acceleratore ; acceleratore circolare di particelle; Quella destra della moto è l'acceleratore ; Cerca nelle Definizioni