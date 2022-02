Un salmone per carpacci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un salmone per carpacci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : AFFUMICATO

Significato/Curiosita : Un salmone per carpacci

Tonno rosso o salmone, conditi con solo olio, sale e pepe, o anche con una marinatura. il termine "carpaccio" viene utilizzato anche per indicare ricette...

Il salmone affumicato è un alimento ottenuto dalla conservazione del salmone, che viene stagionato e affumicato. solitamente sono usati salmoni della specie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con salmone; carpacci; Un morbo causato da salmone lle; Lo causano delle salmone lle; E' ghiotto di salmone ; Anagramma di salmone che è un nome maschile; Erba da piatto di carpacci o; Erba da carpacci o; Si usa per preparare il carpacci o; Il carpacci o pittore del Rinascimento; Cerca nelle Definizioni