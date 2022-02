Il Ricevuto degli astro-nauti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Ricevuto degli astro-nauti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROGER

Significato/Curiosita : Il ricevuto degli astro-nauti

roger – variante del nome proprio di persona italiano maschile ruggero roger (roger junio rodrigues ferreira) – calciatore brasiliano aldus roger (1916-1999)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Il guscio degli scafi; Crescono sulle rocce e sulla corteccia degli alberi; Associazione di basket degli USA; _sylvania: Stato degli USA; Niccolò, celebre astro nomo polacco; Ha rivoluzionato le regole della gastro nomia classica; Nastro metallico per chiudere casse o imballaggi; Un astro logo che fu celebre per i pronostici; Segnali nauti ci; È sede d una scuola nauti ca per la Finanza; Indumento da astronauti ; Pilota italiano trai grandi della motonauti ca;