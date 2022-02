Ha la responsabilità della chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha la responsabilità della chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PARROCO

Termini "chiesa cattolica", "cattolicesimo" o "cattolico" vedi cattolicità, chiesa cattolica (disambigua) e cattolicesimo (disambigua) la chiesa cattolica...

Il parroco è il presbitero che il vescovo invia a presiedere una parrocchia. l'autorità del parroco è dipendente da quella del vescovo, per realizzare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

