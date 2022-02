Il regista che lanciò Brigitte Bardot - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il regista che lanciò Brigitte Bardot. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Il regista che lancio brigitte bardot

brigitte anne marie bardot, anche conosciuta come b.b. (parigi, 28 settembre 1934), è un'attrice, ex modella, cantante e attivista francese. dopo gli esordi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi vadim (disambigua). vadim (in cirillico: ) è un nome proprio di persona russo maschile...