Quello esterno si collega al PC con un cavo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello esterno si collega al PC con un cavo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DISCO

Significato/Curiosita : Quello esterno si collega al pc con un cavo

Attraverso il meccanismo dell'interrupt. la prima volta che si collega una periferica al pc, bisogna in generale seguire alcuni passi per l'installazione...

disco – film del 2008 diretto da fabien onteniente disco – personaggio del manga e anime one piece disco – in informatica, termine per floppy disk, disco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

