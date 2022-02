Quella falsa è una stecca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella falsa è una stecca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NOTA

Significato/Curiosita : Quella falsa e una stecca

Mette sulla stecca e ne scarta una (devono rimanere 13); sennò ripone la tessera sul tavolo. mano a mano che la partita va avanti, sulla stecca di ciascun...

Una nota, nella notazione musicale, è un segno grafico usato per rappresentare un suono. nella musica colta moderna occidentale, le note sono scritte sul... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

