Lo si prende per le corna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si prende per le corna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TORO

Significato/Curiosita : Lo si prende per le corna

Luisa corna (palazzolo sull'oglio, 2 dicembre 1965) è una cantante, conduttrice televisiva, attrice ed ex modella italiana. come cantante ha partecipato...

"mucca", "toro" e "vacca" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi bove (disambigua), bue (disambigua), mucca (disambigua), toro (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

