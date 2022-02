Prende parte al corteo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prende parte al corteo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : MANIFESTANTE

Significato/Curiosita : Prende parte al corteo

Cui fanno parte le più importanti magistrature. inizialmente il loro mandato durava dodici anni, oggi ridotti a nove. i giudici della corte eleggono uno...

Purtroppo a volte i veri colpevoli si dileguano tra la folla e lasciano manifestanti pacifici esposti alle cariche della polizia. . in italia, il diritto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

