Il prefisso per prima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il prefisso per prima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ANTE

Significato/Curiosita : Il prefisso per prima

Nazionale si suole riferirsi al prefisso di una provincia comprendendo questo codice di accesso, per cui per esempio il prefisso di buenos aires è abitualmente...

ante rebic (spalato, 21 settembre 1993) è un calciatore croato, attaccante del milan e della nazionale croata, con la quale si è laureato vice-campione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con prefisso; prima; prefisso che indica uguaglianza; Un prefisso che indica allontanamento; prefisso per uguaglianza; prefisso che vale orecchio; La prima metà del viaggio; È in alto a destra nella prima pagina del quotidiano; Dopo la quinta c è la prima media; prima di urlare e di saltare; Cerca nelle Definizioni