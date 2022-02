Precedono le none - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precedono le none. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OTTAVE

Significato/Curiosita : Precedono le none

Giorno intercalare era talvolta inserito dopo februarius per evitare che le none e le idi di martius cadessero in una nundina. cfr. macrobius, saturnalia,...

In tipografia, l'in-ottavo o in-8º è un formato dei libri. nei libri antichi il formato in-ottavo si otteneva piegando tre volte un foglio intero. una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

