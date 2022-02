Posta in posizione verticale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Posta in posizione verticale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RITTA

Significato/Curiosita : Posta in posizione verticale

Interessato. tre sono i riconoscimenti vinti dal bosco verticale. il 19 novembre 2014 il bosco verticale è risultato vincitore dell'international highrise...

Una statua (dal latino statua, '(cosa) che sta ferma', 'ritta', 'in piedi', da statuere, 'collocare', 'innalzare') è un'opera di scultura a tutto rilievo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con posta; posizione; verticale; Dice sì a una proposta ; Sigla apposta sui vagoni; Pezzi degli scacchi che si sposta no diagonalmente; Risposta dell indeciso; Il fiore d una posizione yoga; L ottava preposizione ; Preposizione che unisce; Breve esposizione ; L asse verticale della botte; Costruito in verticale ; Strumento che indica la velocità verticale dell aereo; Decolla in verticale ; Cerca nelle Definizioni