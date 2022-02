Se ne possono dire due... in un orecchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se ne possono dire due... in un orecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PAROLINE

Significato/Curiosita : Se ne possono dire due... in un orecchio

orecchio assoluto è una locuzione con la quale s'intende la capacità di identificare l'altezza assoluta (cioè la frequenza) di un suono, solitamente in...

Pietro parolin (schiavon, 17 gennaio 1955) è un cardinale e arcivescovo cattolico italiano, dal 15 ottobre 2013 segretario di stato della santa sede....

