Un parente del lontano passato - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : AVO

Significato/Curiosita : Un parente del lontano passato

Commesso in passato e decidono di traslocare lontano da tutti e da tutto, andando a vivere in un faro. riescono faticosamente a leggere un libro grazie...

D'america avo – codice iso 639-3 della lingua agavotaguerra avo – divinità immaginaria dell'universo di fable avo – nome proprio di persona maschile avo – antenato...

