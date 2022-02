L occhio sul frontale del PC - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L occhio sul frontale del PC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : WEBCAM

Significato/Curiosita : L occhio sul frontale del pc

Nights at freddy's fu aggiornata per eguagliare quella su pc, mentre il 30 novembre 2019 un port del gioco fu pubblicato su xbox one, nintendo switch e playstation...

Una webcam (parola composta che unisce "web", abbreviazione di world wide web e "cam", camera, telecamera in inglese) è una piccola telecamera utilizzabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

