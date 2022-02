Non più rigoglioso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non più rigoglioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : APPASSITO

Significato/Curiosita : Non piu rigoglioso

Dall'orientato scientificamente neo-impressionismo di georges seurat al simbolismo rigoglioso di paul gauguin, ma tutti concentrati sulla visione soggettiva dell'artista...

L'espressione deriva dalla bontà dello sciroppo che si ricava dai frutti appassiti del giuggiolo, mescolati a mele cotogne, uva, vino e zucchero. andare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Cerca nelle Definizioni