Ne ha il nome la torre simbolo di Lisbona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne ha il nome la torre simbolo di Lisbona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BELEM

Significato/Curiosita : Ne ha il nome la torre simbolo di lisbona

Vedi lisbona (disambigua). lisbona (in portoghese lisboa, /li'bo/) è la capitale e la principale città del portogallo. con una popolazione di circa...

Significati, vedi belém (disambigua). belém è una città del brasile, capitale dello stato del pará, parte della mesoregione metropolitana de belém e della microregione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

