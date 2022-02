Nel significato più ampio, alla latina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel significato più ampio, alla latina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LATO SENSU

Significato/Curiosita : Nel significato piu ampio, alla latina

Cipriani, storia delle letteratura latina, torino 1999, vol. i, p. 29. ^ g. cipriani, storia delle letteratura latina, torino 1999, vol. i, pp. 148-149...

lato sensu (o sensu lato) è una locuzione latina (in sigla, "l.s." oppure "s.l."). l'espressione è traducibile con 'in senso lato'. in italiano viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con significato; ampio; alla; latina; Capovolge un significato ; Qual è il significato del nome Tienanmen, la vasta piazza di Pechino; Il significato del nome Tienanmen, la vasta piazza di Pechino; Lo studio del significato delle parole; La finalissima del campio nato di football in USA; Organizza la Champio ns League; Max campio ne di motociclismo; Le illuminano i lampio ni; Il tipico piatto argentino di carne alla brace; alla fine... si girano; Relativa alla regione con Lhasa; I fratelli che hanno diretto La balla ta di Buster Scruggs; Divinità latina delle fonti; Saluto alla latina ; Insegna... alla latina ; Parolina latina che ricorre nei codicilli; Cerca nelle Definizioni