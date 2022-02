Miniera a cielo aperto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Miniera a cielo aperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CAVA

Significato/Curiosita : Miniera a cielo aperto

Spogliazione la miniera a cielo aperto si riferisce ad un metodo per estrarre la roccia o i minerali dalla terra rimuovendoli da una cava all'aperto o da una...

cava de' tirreni ('a càva in dialetto locale) è un comune italiano di 50 927 abitanti della provincia di salerno in campania, parte dell'area tutelata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con miniera; cielo; aperto; Una miniera ... di legna; Si sfrutta nella miniera ; Un libro di Émile Zola che racconta la miniera ; miniera ... di marmo; Estensione di terra o cielo ; Fila per il cielo ; Il cielo più puro nella cosmologia medievale; Può colorare... il cielo ; Un fuoco all aperto ; Riunione di folla all aperto ; Teatri all aperto ; Una fogna a cielo aperto ; Cerca nelle Definizioni