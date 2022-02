Metano meno meno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metano meno meno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TA

Significato/Curiosita : Metano meno meno

Preistorici. il metano è presente normalmente nei giacimenti di petrolio (ma esistono anche immensi giacimenti di solo metano). il metano deriva dalle rocce...

ta – simbolo chimico del tantalio ta – codice vettore iata di taca ta – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua tamil ta – codice iso 3166-2:cl della regione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con metano; meno; meno; Può sostituire il metano ; In chimica, radicale che deriva dal metano , CH3; Sostanza come il metano ; Uno è il metano ; Il fenomeno per cui atomi dello stesso elemento hanno diverso peso atomico; Evoluzione di un fenomeno ; Sono più o meno profondi; L imputato... meno mutato; Il fenomeno per cui atomi dello stesso elemento hanno diverso peso atomico; Evoluzione di un fenomeno ; Sono più o meno profondi; L imputato... meno mutato; Cerca nelle Definizioni