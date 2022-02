Luoghi tagliati fuori dal mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luoghi tagliati fuori dal mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EREMI

Significato/Curiosita : Luoghi tagliati fuori dal mondo

Scoperta di un luogo remoto e inesplorato rimasto "fuori dal tempo", tagliato fuori dal resto del mondo conosciuto conservando straordinarie caratteristiche...

Particolare l'abruzzo, e il tibet ad avere la maggiore concentrazione di eremi. sant'antonio abate, insieme a san paolo di tebe, è considerato oltre che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

