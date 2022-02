Un largo recipiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un largo recipiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CATINO

Significato/Curiosita : Un largo recipiente

Provenzale:cassa) è un piatto tipico nordamericano (stati uniti e canada) che rientra nella famiglia degli stufati e prende il nome dal recipiente largo e profondo...

Architettonico, vedi catino absidale. disambiguazione – se stai cercando il quartiere di bari, vedi santo spirito (bari). il catino o bacino o bacile è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con largo; recipiente; Percorre il treno in lungo e in largo ; Isole che si trovano al largo di Milazzo; Schierati su largo fronte; Farsi largo cercando di emergere modo di dire; Grosso recipiente per olio e vino; Un recipiente sulla tavola; Il recipiente in cui ribolle il mosto; recipiente per pesciolini; Cerca nelle Definizioni