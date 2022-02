Insaccano carne suina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insaccano carne suina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NORCINI

Significato/Curiosita : Insaccano carne suina

Mondadori, 2018, isbn 978-88-04-68395-7, p. 134 ^ i norcini: continuità nella tradizione..., su norcini bresciani. url consultato il april 1, 2016. ^ cruciano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con insaccano; carne; suina; Si insaccano per affettarli; Il tipico piatto argentino di carne alla brace; Lo sono le persone che non mangiano carne ; Cela il viso a carne vale; Taglio di carne di bue; Pelle suina per uso alimentare; Cerca nelle Definizioni