È impossibile osservarlo a lungo - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : DIGIUNO

Degli accertamenti ecografici del cervello del bambino, cosa che diventa impossibile una volta che le fontanelle si chiudono, in quanto il cranio osseo presenta...

Dell'intestino tenue, vedi digiuno (intestino). il digiuno è uno stato di privazione degli alimenti, volontaria o imposta. il digiuno secco consiste nella privazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con impossibile; osservarlo; lungo; Tentare l impossibile ; È quasi impossibile ... ritrovarlo in un pagliaio; Ciò che per noi è impossibile per l esperto e un _; Lo è chi spera nell impossibile ; Per osservarlo bisogna fermarsi; Percorre il treno in lungo e in largo; lungo serpente tropicale; Una pila che dura a lungo ; Discorso lungo e ininterrotto;