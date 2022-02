Gli è stata inflitta una pena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli è stata inflitta una pena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CONDANNATO

Significato/Curiosita : Gli e stata inflitta una pena

Film del 1940, vedi condannato a morte (film). la pena di morte (detta anche pena capitale) è una sanzione penale la cui esecuzione consiste nel togliere...

Reinserimento sociale del condannato, e può essere concessa solo su richiesta di quest'ultimo; è inoltre necessario che il condannato abbia dato prove effettive... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con stata; inflitta; pena; È stata sede di tre Olimpiadi; Un organismo stata le; Che è stata in precedenza di proprietà di qualcuno; E stata sostituita dall Iva; inflitta come una pena dal giudice; inflitta come una pena; Pena inflitta al concorrente; Fanno diminuire la pena ; Si spendono a Copena ghen; In pena ; Volta a pena lizzare o emarginare una minoranza; Cerca nelle Definizioni