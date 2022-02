Genuino, non contraffatto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Genuino, non contraffatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VERO

Significato/Curiosita : Genuino, non contraffatto

Altrimenti introvabili di copie contraffatte del materiale originale commercializzato. l'aifa, definisce un farmaco contraffatto come: "un farmaco la cui etichettatura...

Epistemologia vero – comune della corsica vero – fiume dell'aragona vero – album di gué pequeno del 2015 vero – nome proprio di persona italiano maschile vero – periodico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con genuino; contraffatto; Sincero e genuino , come un gesto o un atto; Tale è un carattere genuino e ruspante; Autentico, genuino ; Rendono genuino il genio; Per niente contraffatto ; In gergo, falso o palesemente contraffatto ; Alterato, contraffatto ;