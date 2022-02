Fatto oggetto di devozione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fatto oggetto di devozione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VENERATO

Significato/Curiosita : Fatto oggetto di devozione

Presenta invece la "vera devozione", senza descrivere le "false devozioni", descrive tre tipi di devozione: compiere i doveri di cristiano, evitando il...

Stato proclamato santo. attualmente nessun papa dei primi dieci secoli è venerato come beato. nessun papa del xv e del xvi secolo è stato proclamato beato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

Altre definizioni con fatto; oggetto; devozione; fatto ... di fogli; L ha fatto chi è ormai a buon punto; Genuino, non contraffatto ; Stracciato, fatto a pezzi; Un oggetto sulla mensa; In testa al soggetto ; L oggetto degli antichi sacrifici; Un oggetto di valore storico; Chi lo sgrana, prega con devozione ; Senso dominante di composta e severa sacralità e devozione ; La spontanea rinuncia fatta per devozione ; Lealtà, devozione ; Cerca nelle Definizioni