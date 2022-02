Estensione di terra o cielo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Estensione di terra o cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PLAGA

Significato/Curiosita : Estensione di terra o cielo

Cercando altri significati, vedi cielo (disambigua). il cielo è lo spazio siderale percepibile della terra o, per estensione, da un qualsiasi altro corpo...

plaga è un film del 2013 diretto da neus ballús. sito ufficiale, su laplaga.cat. (en) la plaga, su internet movie database, imdb.com. (en) la plaga,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

L effetto di estensione relativo a un opera figurativa o architettonica; estensione vocale con termine lirico; Di grande estensione ; estensione da siti Internet; La figlia di Enrico Vili che ascese al trono d Inghilterra ; Porto militare francese sul Mediterra neo; Vaso di terra cotta per l olio; Propria della nostra terra ; Fila per il cielo ; Il cielo più puro nella cosmologia medievale; Può colorare... il cielo ; Lascia una scia in cielo ;