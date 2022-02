Eseguono rivestimenti con dei metalli pregiati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eseguono rivestimenti con dei metalli pregiati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DORATORI

Significato/Curiosita : Eseguono rivestimenti con dei metalli pregiati

Anche presente un altare realizzato con marmi preziosi che risale al xviii secolo. anche la lavorazione dei rivestimenti marmorei è di notevole fattura. un...

Ramo di palma e libro. patrona di televisione, telecomunicazioni, coccinelle, ricamatrici, lavandai, doratori, stiratrici. compatrona di napoli. manuale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

