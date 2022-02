L elemento con simbolo Ac - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L elemento con simbolo Ac. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATTINIO

Significato/Curiosita : L elemento con simbolo ac

Contiene circa 0,2 milligrammi di attinio-227 e una tonnellata di torio naturale contiene circa 5 nanogrammi di attinio-228. la stretta somiglianza delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

