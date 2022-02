Un edificio per cuocere mattoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un edificio per cuocere mattoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FORNACE

Significato/Curiosita : Un edificio per cuocere mattoni

Sono solitamente usati per le ristrutturazioni degli edifici classici o delle pareti portanti. mattoni semipieni: è un mattone che ha la resistenza media...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fornace (disambigua). una fornace è una costruzione muraria finalizzata alla cottura di materiali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

