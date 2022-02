Un eccipiente per medicinali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un eccipiente per medicinali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AMIDO

Significato/Curiosita : Un eccipiente per medicinali

un eccipiente è una sostanza, diversa dal principio attivo, usata nella produzione di una forma farmaceutica. la funzione degli eccipienti è quella di...

L'amido è un composto organico della classe dei carboidrati (o glucide polisaccaride), comunemente contenuto in alimenti come pane, pasta, riso, patate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

