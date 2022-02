Un re ebreo ricordato per la sua saggezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un re ebreo ricordato per la sua saggezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SALOMONE

Significato/Curiosita : Un re ebreo ricordato per la sua saggezza

Che la regina propone al re per testare la sua saggezza. neanche il corano menziona il nome della regina di saba, malgrado alcune fonti arabe la chiamino...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi salomone (disambigua). salomone (in ebraico: , moderno šlomo o šlomo, antico šlomoh;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

