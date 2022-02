La divisione d una parola in due parti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La divisione d una parola in due parti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TMESI

Quantità basandosi sulla divisione di un oggetto in un certo numero di parti della stessa dimensione. ad esempio, se si taglia una torta in quattro fette uguali...

In metrica la tmesi (dal greco tmêsis, «taglio») consiste nella divisione di una parola in due parti, delle quali una conclude un verso, l'altra inizia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

