Si dice per non rispondere - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : NO COMMENT

Significato/Curiosita : Si dice per non rispondere

Possibile rispondere con un "sì" o con un "no". ogni domanda deve essere posta a uno solo degli oracoli, che, pur comprendendo l'italiano, risponderà sempre...

no comment è il terzo album in studio del rapper italiano nitro, pubblicato il 12 gennaio 2018 dalla machete empire records e distribuito dalla sony music... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 febbraio 2022

